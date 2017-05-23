В Подмосковье в 2017 году осветят около 200 километров дорог

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что около 200 км дорог в регионе осветят в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"В этом году у нас запланировано 200 километров дорог осветить. Если посчитать в цифрах, которые используют в Минэнерго, муниципалитеты будут освещать, используя 9 тысяч светильников. На региональных дорогах появятся 6,5 тысячи светильников", — рассказал Тресков.

По словам Игоря Трескова, будут освещены те трассы, на которых чаще всего случаются смертельные ДТП.