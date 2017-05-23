В Подмосковье для снабжения чистой питьевой водой выделили 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо обратить внимание на водозаборные узлы и станции. По его мнению, их необходимо держать в надлежащем техническом состоянии. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас почти две тысячи станций водозаборных узлов, которые нужно модернизировать, чтобы добиться чистой воды. Если мы выйдем к концу 2018 года на показатель 94 процента, это значит, что у нас останутся населенные пункты менее 200 человек, где не будет централизованного водоснабжения чистой питьевой водой", — отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По словам главы Подмосковья, для обеспечения местных жителей качественной водой выделили 1,2 миллиарда рублей. Уже утверждено 78 инвестиционных программ РСО.

Согласно программе развития Восточной системы водоснабжения, будут подключены водоводы к водозаборным узлам в Электростали, Обухове, Орехово-Зуеве, Вишнякове Ногинского района и микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.