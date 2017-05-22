Участниками "Ночи музеев" в Подмосковье стали 14 тысяч человек

Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев

Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 14 тысяч человек стали участниками масштабной акции "Ночь музеев" в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"В этом году во время культурной акции "Ночь музеев" государственные музеи Подмосковья посетили 14,4 тысячи жителей и гостей области, в 2016 году — 8,5 тысячи человек", — рассказала Ольга Забраловой.

Как отметила Ольга Забралова, в мероприятии участвовали все 12 государственных областных музеев. Во всероссийском мероприятии региональные музеи участвуют в восьмой раз.

"Помимо государственных областных музеев, в этом году к всероссийской акции присоединились более 40 муниципальных музеев. Напоминаю, что до 28 мая у посетителей "Нового Иерусалима" есть возможность посмотреть не только постоянную экспозицию, но и временные выставки работ Ивана Шишкина и Исаака Левитана", — добавила Ольга Забралова.