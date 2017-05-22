Подмосковье попало в топ-5 лидеров по итогам финала WorldSkills Russia-2017

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подмосковье попало в топ-5 лидеров по итогам финала чемпионата WorldSkills Russia-2017. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Как отметила подмосковный зампред, участники от Московской области получили не только призовые места, но и медали в 33 компетенциях из 47.

"Движение WorldSkills в России набирает обороты. В 2016 году в финале IV Национального чемпионата участники соревновались по 99 компетенциям, в этом году — 109 компетенциям. В прошлом году в подмосковный Красногорск для участия в финале приехали студенты техникумов и школьники из 64 регионов России", — рассказала Ольга Забралова.

По словам Ольги Забраловой, впервые в чемпионате WorldSkills Russia-2017 соревновались представители из 85 субъектов Российской Федерации.