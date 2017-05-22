Воробьев потребовал решить проблему с некачественной водой в регионе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал решить проблему с некачественной питьевой водой в регионе в течение 2017-2018 годов. Об этом сообщил телеканал "360".

В рамках программы "Чистая вода" в регионе появятся рекордные сто водозаборных узлов в этом году. Они будут оснащены всем необходимым для того, чтобы вода была самого высокого качества.

"Наша задача сделать так, чтобы в 2017 и в 2018 годах мы закрыли все "красные зоны", проблемные территории, где люди до сих пор получают некачественную воду", — прокомментировал Андрей Воробьев.

По словам главы Московской области, таких мест в регионе быть не должно, так как на устранение этой проблемы выделяются значительные средства.