В Подмосковье хотят запретить продажу алкоголя во время последних звонков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Продажу алкоголя хотят запретить в Московской области во время последних звонков. Об этом сообщил телеканал "360".

"Территориальными органами внутренних дел МВД России по Московской области внесены предложения в органы местного самоуправления о запрете продажи спиртных напитков в местах проведения праздничных мероприятий (то есть последних звонков — ред.) и на прилегающей к ним территории", — рассказала врио начальника 4 отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Анна Анохина.

По словам Анны Анохиной, сейчас все правоохранители проходят инструктаж в преддверии празднования последних школьных звонков.