В Коломне прошел конкурс среди лучших водителей Подмосковья

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Комитетом профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства региона провело в Коломне конкурс "Лучший по профессии" среди водителей Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

За победу боролись водители автобусов малого и большого класса, легкового такси, самосвалов грузоподъемностью до 13 тонн и бензовозов.

Сначала конкурсантов проверяли на знание правил дорожного движения, затем оценивали скоростное маневрирование на площадке.

Определяли победителей в номинациях "Лучший в личном зачете среди всех водителей по знанию ПДД", "Водитель, имеющий наибольший стаж работы водителем" и "Самый молодой по возрасту водитель".

В конкурсе участвовали более 130 человек, из них впервые соревновались таксисты восьми подмосковных таксомоторных парков.