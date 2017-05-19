Сырный кластер планируют организовать в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В кластер готовы войти две крупные итальянские и одна российская компания по производству сыра.

Зампред правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев рассказал, что сырный кластер планируют организовать в Дмитровском районе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже провел рабочую встречу с инвесторами сырного производства. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы сегодня обсуждали возможность создания сырного кластера – это территория в Дмитровском районе площадью 17 гектаров, куда планируется подвести всю инфраструктуру, необходимую для создания профильных предприятий по сыру и переработке сырной продукции", – прокомментировал Денис Буцаев.

Как отметил руководитель Мининвест МО, в кластер хотят войти две крупные итальянские и одна российская компания по производству сыра, а также несколько компаний по переработке сыворотки. Сумма инвестиций составит около трех миллиардов рублей.

"Подобного рода консолидированный подход позволит, в первую очередь, снизить индивидуальные расходы предпринимателей в каждом конкретном проекте на инфраструктуру в виде тех же дорог, электричества и газа. А компаниям, которые занимаются переработкой сопутствующих товаров, это позволит получить тот поток необходимого сырья, которого им будет достаточно для крупномасштабных инвестиций", – пояснил Денис Буцаев.