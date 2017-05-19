Экспозиция "Дары Романовых" появится в "Новом Иерусалиме" осенью

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Посетители музея увидят рукописи, церковную утварь, ткани и другие экспонаты.

Экспозиция "Дары Романовых" появится в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" осенью. Посетители музея увидят рукописи, церковную утварь, ткани и другие экспонаты. Об этом сообщил телеканал "360".

В "Новом Иерусалиме" состоялось заседание, на котором поднимались темы развития музейно-выставочного комплекса и мемориального музейного комплекса Зои Космодемьянской в деревне Петрищево городского округа Рузский.

"У нас уникальные сокровища "Дары Романовых” в фондах, которые мы собираемся представить в ближайшее время в постоянной экспозиции осенью, что, на наш взгляд, позволит объединить и исторически, и культурно связать две территории – монастырь и музейно-выставочный комплекс", – прокомментировал гендиректор МВК Василий Кузнецов.