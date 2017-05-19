Музей "Новый Иерусалим" и Ново-Иерусалимский монастырь объединят в бренд

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Для этого здания культурного наследия должны объединить.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" и Ново-Иерусалимский монастырь планируют объединить, чтобы создать единый бренд. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на гендиректора МВК Василия Кузнецова.

В "Новом Иерусалиме" состоялось заседание, на котором обсуждались вопросы развития музейно-выставочного комплекса и мемориального музейного комплекса Зои Космодемьянской в деревне Петрищево городского округа Руза.

"Мы хотим сделать единый бренд, единый стиль: "Новый Иерусалим” музей и Ново-Иерусалимский монастырь", – заявил Василий Кузнецов.