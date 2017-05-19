Более 300 бесплатных фильмов покажут под открытым небом в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мероприятия состоятся в рамках акции "Летний кинотеатр".

Подмосковные жители смогут посмотреть более 300 бесплатных фильмов под открытым небом в 40 парках Подмосковья. Мероприятия состоятся в рамках акции "Летний кинотеатр". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"В этом году в 40 муниципальных парках культуры и отдыха планируется провести акцию "Летний кинотеатр”, ожидается более 300 бесплатных показов под открытым небом", – рассказала Оксана Косарева.

Как отметила руководитель подмосковного Минкульта, впервые акция состоялась в прошлом году. Тогда ее провели в 15 муниципальных парках культуры и отдыха. Более 50 тысяч человек посмотрели 141 бесплатный фильм в "летних кинотеатрах" Подмосковья.