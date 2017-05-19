Греф рассказал о подходе к обучению сложных детей в Силиконовой долине

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В классах практически нигде нет столов, по кругу стоят стулья.

Президент "Сбербанка" Герман Греф рассказал о подходе к обучению сложных подростков в Силиконовой долине. Об этом сообщил телеканал "360".

"Выкинули из школы полностью знания, над знаниями работают только ученики сами. В классах практически нигде нет столов, по кругу стоят стулья. У каждого ученика есть компьютер, база данных со всеми учебниками, плюс система отслеживания, когда он зашел, сколько прочитал. На выходе он каждый раз сдает тест. Каждый ученик сам себе выбирает траекторию движения, учитель это постоянно отслеживает", — прокомментировал Герман Греф.

По словам Германа Грефа, такая система обучения дает положительные результаты. В учреждении обучаются самые сложные дети, в основном латиноамериканцы.

В настоящее время представители "Сбербанка" ведут переговоры, чтобы разработать аналогичное образование в Подмосковье. Компания будет инвестировать средства в проект. Компаньоном по созданию системы будет "Яндекс".