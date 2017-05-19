Международный чемпионат по единоборству К-9 состоится в Подольске 20 мая

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В состязании будут участвовать спортсмены из профессиональных центров и различных силовых структур.

Международный чемпионат по единоборству К-9 состоится в подмосковном Подольске 20 мая. Мероприятие пройдет в Универсальном спортивном центре "Юность". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

"Это действительное знаковое событие в мире единоборств не только Московской области, но и всей страны. К-9 — это больше, чем спорт, так как в ринге встречаются не просто хорошо подготовленные спортсмены, но и профессиональные бойцы спецподразделений силовых структур. Настоящий мужской вид спорта, в котором наша страна представлена настоящими мастерами и достойными бойцами. Многих мы сможем увидеть уже в эту субботу в спорткомплексе "Юность" в Подольске. Уверен, что вся Московская область и вся страна будет болеть за наших парней", — прокомментировал Роман Терюшков.

В состязании будут участвовать спортсмены из профессиональных центров и различных силовых структур РФ, а также бойцы стран ОДКБ и БРИКС. Они будут состязаться в 10 профессиональных поединках. Также они поборются за звание чемпиона мира по единоборству К-9. В важнейшем поединке вечера столкнутся представители России и США.