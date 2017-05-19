Специалисты установили в Дубне русловые опоры моста через Волгу

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Буровые работы на берегах подошли к концу.

Специалисты установили сооружения русловых опор моста через Волгу в подмосковной Дубне. В строительных работах приняли участие около 400 человек. Долгожданный мост обещают достроить к началу 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360".

"Уже начинаем выходить выше земли, проектных отметок. Приступили к работам по бетонированию тел опор. На сегодняшний момент две опоры уже забетонированы. Так же, как вы видели, готовим площадки под приемку металла. В июле месяце у нас уже пойдут металлоконструкции пролетного строения, которые мы тоже сразу непосредственно начнем собирать", — прокомментировал замдиректора ДТФ "Мостоотряд-90" Александр Крымский.

Металлические конструкции привезут с заводов Казани, Омска и Воронежа. Буровые работы на берегах подошли к концу, а в русле реки они только начинаются.