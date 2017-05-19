Подмосковье настроилось на лидерство в России в сфере производства сыра

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Региональное правительство решило возмещать сыроделам 20% от капитальных затрат при строительстве сыроварен.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что Подмосковье может стать лидером в России по изготовлению сыра. Об этом сообщил телеканал "360".

"В этом году мы запустили новую программу. Мы хотим, чтобы Московская область стала одним из регионов-лидеров по производству сыра. Мы считаем, что для этого есть неплохие предпосылки. Мы уже сейчас занимаем третье место в стране по объемам производства и первое место в стране – по объемам потребления. Я имею в виду Москву и Московскую область", – прокомментировал Андрей Разин.

Подмосковный министр отметил, что в Московскую область импортируется большое число сырной продукции из других субъектов РФ и даже из-за рубежа.

"Мы производим 50 тысяч тонн сыра в год, а потребляет наша московская агломерация более 200 тысяч тонн, то есть в три раза больше, чем мы производим", – уточнил Андрей Разин.

По его словам, бизнес по изготовлению сыров — прибыльный. Подмосковные жители хотят покупать качественную молочную продукцию и пробовать новые виды сыров. Поэтому региональное правительство решило возмещать сыроделам 20% от капитальных затрат при строительстве сыроварен.