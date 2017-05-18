Фармацевтическое производство запустят в Серпуховском районе в 2019 году

МОСКВА, 18 мая — РИА новости. Фармацевтическое производство запустят в поселке Оболенск Серпуховского района Московской области в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

К строительству завода приступили в марте 2017 года. Уже устанавливают монолитный каркас, а также ведутся работы по монтажу внешних инженерных сетей и коммуникаций.

На заводе будут делать гранулят, таблетирование, первичные и вторичные упаковки, а также наполнять капсулы и покрывать таблетки оболочкой.