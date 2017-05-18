Более 10 итальянских компаний изъявили желание построить предприятия в МО

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Их привлекает помощь областного правительства в введении бизнеса.

Более 10 итальянских компаний изъявили желание построить в Подмосковье предприятия по производству пищевой и фармацевтической промышленности. Также иностранные инвесторы хотели бы построить университеты. По их словам, окончательным решением послужили льготные условия для создания бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы планируем начать подготовку уже осенью этого года, чтобы в следующем году построиться, потому что наш партнер уже хочет запуститься в 2019 году и начать производить продукцию", — прокомментировал гендиректор корпорации развития Московской области Тимур Андреев.

В Московской области уже работают итальянские инвесторы. Они производят обои и керамическую плитку. В этом году они хотят расширить свое производство. Также в регионе развивается производство по поставке продукции в рестораны.