Редкие коллекционные полотна Левитана привезли в "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Впервые на выставке представят графический портрет русского художника.

Редкие коллекционные полотна русского художника Исаака Левитана привезли на выставку в "Новый Иерусалим". Об этом сообщил телеканал "360".

Полотна для масштабной выставки пришлось собирать по всей стране. Сюда их привезли из 14 музеев. Частные коллекционеры также принесли редкие картины Левитана, чтобы почитатели мастера "пейзажа настроения" смогли их увидеть.

"На выставке будет впервые представлен графический портрет Исаака Левитана. Автор портрета племянник Антона Павловича Чехова Сергей Чехов", — отметила директор по музейной деятельности и научной работе МВК "Новый Иерусалим" Дарья Милованова.

В настоящее время сотрудники истринского музея продолжают монтаж некоторых полотен.