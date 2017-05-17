Власти одобрили проект об освобождении жителей МО от налогов на соцвыплаты

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Подмосковье также уберут налоги на социальную помощь.

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому подмосковные жители не будут выплачивать налог на социальные единовременные выплаты. Об этом сообщил телеканал "360".

Если законопроект подпишут, то жители Московской области будут освобождены и от налогов на соцпомощь, которую утвердили органы местного самоуправления.

"На сегодняшний день Налоговый кодекс предусматривает, что налоговая помощь, которая оказывается из регионального, федерального бюджета, из внебюджетных фондов при условии, что они включены в действующие государственные программы, не облагаются налогом на доходы физических лиц, а у муниципалов такого права не было", — прокомментировал руководитель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.