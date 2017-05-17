Вице-губернатор Ломбардии заинтересован сотрудничать с Московской областью

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ближайшее время стороны подпишут соглашение.

Делегация подмосковного правительства обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества с вице-губернатором региона Ломбардия Фабрицио Сала. Об этом сообщил телеканал "360".

"В Ломбардии 830 тысяч предприятий, и все они готовы работать заграницей и с особым интересом относятся к России. Мы скоро подпишем соглашение с Московской областью, чтобы развивать наши отношения", — рассказал Фабрицио Сала.

Соглашение позволит начать строительство индустриального парка в Московской области. Здесь будут находиться новые итальянские компании. По предварительным оценкам, первые совместные контракты обойдутся итальянцам в 150 миллионов евро.