Около 50 подмосковных площадок готовы для новых итальянских производств

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Денис Буцаев рассказал про льготные условия для иностранных инвесторов.

Зампред подмосковного правительства — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев заявил, что три экономические зоны и 48 индустриальных площадок подготовлены для прихода итальянских компаний-резидентов. Об этом сообщил телеканал "360".

Зампред подмосковного правительства также рассказал о льготных условиях, которые будут предоставляться иностранным инвесторам.

"Итальянским инвесторам мы возвращаем капитальные затраты, поэтому они готовы с нами сотрудничать", — рассказал о льготных условиях для инвесторов Денис Буцаев.