Итальянские компании проинвестируют в производство новых заводов в МО

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Это стало известно в результате презентации региона на переговорах с инвесторами в Милане.

Представительная делегация Подмосковья успешно презентовала регион в Милане. Итальянские компании решили инвестировать в производство новых заводов до 150 миллионов евро. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы заинтересованы в работе с Московской областью и надеемся восстановить наши поставки. Имеются отличные перспективы, мы на это рассчитываем", — прокомментировал пиар-директор компании по производству сыров Mauri Эмилио Мируццо.

Попав под санкционную политику, в Россию запретили ввозить итальянские сыры. Теперь производство по изготовлению сыров можно открыть в Московской области. В таком случае эти сыры не будут считаться запрещенными. Это касается и другой пищевой продукции.