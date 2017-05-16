Около 25 млрд долларов уйдет на возведение ЦКАД в Московской области

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В строительстве кольцевой дороги участвуют мировые компании.

Зампред правительства Подмосковья – региональный министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев рассказал, что около 25 миллиардов долларов уйдет на возведение Центральной кольцевой автодороги в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил руководитель Мининвеста Подмосковья, в строительстве кольцевой дороги участвуют мировые компании.

"Мы реализуем самый крупный проект в России по строительству кольцевой автодороги, которая свяжет кольцом все районы Московской области. Мы вкладываем около 25 миллиардов долларов, проект государственно-частного партнерства строится вместе с ведущими компаниями мира, в частности, мы знаем, что итальянские компании принимают участие в строительстве этой дороги", — прокомментировал Игорь Буцаев.