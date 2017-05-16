Сыр по итальянской технологии будут производить в Московской области

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Подмосковная делегация и представители итальянской промышленности уже подписали договор о сотрудничестве.

Моцареллу и пармезан по итальянской технологии будут производить в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я считаю, что основными направлениями сотрудничества должно стать производство продуктов, а еще пасты и вина. Это является прекрасным проводником нашей культуры, и мы видим много плюсов сотрудничества с Подмосковьем", — прокомментировал вице-президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности Андреа Боццоли.

Подмосковная делегация и представители итальянской промышленности уже подписали договор о сотрудничестве. Производство сыров привлечет инвесторов в регион, а также создаст новые рабочие места и повысит привлекательность Московской области, среди других субъектов РФ.

В свою очередь Подмосковье готово предоставить для строительства новых производств 48 индустриальных площадок, а также дать все возможные льготные условия для итальянцев.

"Мы договорились с итальянскими фирмами о сотрудничестве, это выгодно и им, и нам. В настоящий момент большинство итальянских компаний приняли решение о локализации на территории Подмосковья. Это позволит им устойчиво себя чувствовать на рынке и занять те позиции, которые освободились после введения санкционных условий", — отметил зампред подмосковного правительства – руководитель Мининвеста Московской области Денис Буцаев.