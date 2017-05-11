МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Асфальт растаял вместе со снегом в подмосковном Пушкине. Местная администрация обещала ликвидировать глубокие ямы еще в апреле. Однако дорожников никто так и не видел. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам обслуживающей организации "Пушгорхоз", для ремонтных работ нет оборудования. В свою очередь на интернет-портале "Добродел" эту информацию опустили, рассказав лишь о неправдоподобных сроках выполнения работ.

"Асфальта не хватило, потому и не сделали в срок. Ждем асфальт. Да, обещаем в мае. Будем заслуживать доверие жителей, у нас еще есть время", — объяснил причину невыполнения работ замглавы местной администрации по вопросам ЖКХ Игорь Гороховский.