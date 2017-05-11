Жители Подмосковья смогут бесплатно посетить музеи 20 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В масштабной акции "Ночь музеев" регион участвует в восьмой раз.

Посетители подмосковных музеев в рамках акции "Ночь музеев" смогут бесплатно посмотреть экспозиции 20 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.

"Музеи предложат посетителям игровые и экскурсионные программы. Одним из главных мероприятий акции станет открытие выставки работ Исаака Левитана в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим". Посетители смогут увидеть более 30 полотен мастера из 14 российских музеев и частных собраний", — рассказала Ольга Забралова.

В регионе в масштабной акции "Ночь музеев" будут участвовать 12 государственных подмосковных музеев и более 40 муниципальных музеев. Подмосковье участвует в Международном Дне музеев в восьмой раз.