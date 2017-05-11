Подмосковные спортсмены стали призерами на чемпионате РФ по прыжкам в воду

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Подмосковные спортсмены Виктор Минибаев и Кристина Ильиных взяли золотые и серебряные медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минспорта Московской области Романа Терюшкова.

"Виктор Минибаев стал лучшим в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, а также заработал серебряную медаль в паре с представительницей Пензы – Надеждой Бажиной. Кристина Ильиных принесла команде золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина", – рассказал Роман Терюшков.

Подмосковье защищали воспитанники регионального Центра олимпийских видов спорта. Министр физической культуры и спорта Московской области поздравил юных спортсменов с успехом.

"Представители Подмосковья продемонстрировали волю к победе и отличную подготовку. Уверен, что медальный темп и дальше будет поддерживаться спортсменами из Подмосковья", – добавил Роман Терюшков.