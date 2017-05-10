Более 50 подмосковных студентов представят регион в финале WorldSkills

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Студенты региональных колледжей и вузов будут участвовать в 46 компетенциях.

57 подмосковных спортсменов и 49 экспертов представят регион в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)–2017 в Краснодаре с 15 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В финале Национального чемпионата конкурсанты будут соревноваться по 109 компетенциям, студенты подмосковных колледжей и вузов будут участвовать в 46 компетенциях. Среди них, например, компетенции "инженерный дизайн", "прототипирование", "мехатроника", "эксплуатация сельскохозяйственных машин", "преподаватель младших классов", "обработка листового металла", — рассказала Ольга Забралова.

По словам первого зампреда, в этом году регион участвует в пилотном проекте проведения экзамена по стандартам чемпионата "Молодые профессионалы". Более 400 выпускников уже прошли итоговую аттестацию в новом формате в зимнюю сессию. Летом сессию будут сдавать более тысячи выпускников.