ФАС признала нарушителем Фонд капремонта в Московской области

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пресекла нарушения на аукционах по капитальному ремонту домов в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации ФАС, Фонд капремонта неправомерно ограничил количество участников закупок. Специалисты обнаружили, что компания провела девять аукционов на замену лифтов в жилых домах. При этом она не предоставила равные условия для исполнителей. Кроме того, Фонд объединил работы по ремонту и проектированию. Это недопустимо по существующему законодательству.

По мнению представителей ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", неправомерные действия Фонда могли спровоцировать рост цен на ремонт, а оплачивать эти услуги пришлось бы местным жителям.