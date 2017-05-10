Более двух тысяч организаций и ИП обанкротились в Подмосковье

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Они задолжали в бюджет РФ почти 40 миллиардов рублей.

Более двух тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей обанкротились в Подмосковье. Они задолжали в бюджет Российской Федерации почти 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ФНС РФ по Московской области.

Подмосковные налоговики взяли на контроль работу арбитражных управляющих. Так они хотят добиться роста эффективность процедур банкротства. С начала года в налоговые службы поступило 96 заявлений о нарушении арбитражным управляющим законодательства РФ и три иска о взыскании с арбитражных управляющих убытков на сумму 17 миллионов рублей.

Налоговые органы Московской области имеют позитивный опыт по взиманию задолженности в порядке субсидиарной ответственности с контролирующих должника лиц. Подмосковные специалисты к субсидиарной ответственности привлекли девять контролирующих должников на сумму более полумиллиарда рублей.