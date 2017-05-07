Подмосковье присоединилось к международному забегу Wings for Life World Run

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Международный благотворительный забег Wings for Life World Run 7 мая в третий раз прошел в Московской области, в городе Коломна, сообщил телеканал "360". Всего в мероприятии поучаствовали десятки тысяч человек из 23 стран по всему миру.

"Десятки тысяч бегунов в 23 странах одновременно выйдут на старт, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру", — сказали в пресс-службе.

Условия Wings for Life World Run непохожи на обычные правила марафонов: бегуны стартуют одновременно, а через полчаса за ними отправляется специальный автомобиль-финиш. С помощью специальных приборов он фиксирует расстояние, которое успел преодолеть бегун. Победа достается тому, кто убежал дальше.

Для мужчин и женщин ведется отдельный зачет. В 2016 году победил итальянец Джорджио Калькатерра (88,44 км), лучшим среди россиян стал москвич Иван Моторин с результатом (67,37 км). Среди женщин лидером забега стала японка Каори Йошида (65,71 км), лучшей бегуньей из России оказалась жительница Перми Елена Нургалиева (55,39 км).