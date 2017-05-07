В Подмосковье стартовал международный турнир по мини-футболу

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Международный турнир по мини-футболу среди женских команд стартовал в подмосковном Красногорске. За первое место поборются команды из России, Испании, Чехии и Ирана. Об этом сообщил телеканал "360".

По итогам первого матча испанские футболистки одержали победу над командой из Ирана со счетом 7:0.

Хозяйки турнира, которые вышли на поле позже, также одержали триумф, обыграв Чехию со счетом 11:1. Причем пять мячей россиянки забили своим оппонентам на первых минутах матча.