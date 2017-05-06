В Подмосковье отремонтировали подъезды к памятникам воинской славы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Центральные дороги и подъезды к памятникам воинской славы отремонтировали ко Дню Победы в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"На региональных и муниципальных автодорогах завершены мероприятия по приведению в порядок подъездных путей к памятникам и мемориалам воинской славы. Работы проведены на 200 участках дорог", — отметил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков.

Работники дорожных служб убрали грязь и пыль с покрытий, провели ямочный ремонт, укрепили обочины, покрасили дорожные знаки и очистили металлические барьеры.

Инспекция Минтранспорта оценила состояние мемориалов. Те памятники, которые ведомство посчитало находящимися в ненадлежащем состоянии, будут приведены в порядок.