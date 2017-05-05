В Подмосковье с начала года в сельские больницы устроились 44 врача

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первый зампред подмосковного правительства Ольга Забралова рассказала, что 44 врача устроились в сельские больницы, амбулатории и офисы общей практики в регионе с начала года. Об этом сообщил телеканал "360".

"Всего в 2017 году мы планируем привлечь на работу в сельскую местность 150 врачей в рамках федеральной программы "Земский доктор", согласно которой врач получает единовременную выплату в размере миллиона рублей", — прокомментировала Ольга Забралова.

Как отметила Ольга Забралова, единовременную выплату медработники получат из федерального и регионального бюджетов.

"Основные требования к участникам программы: высшее медицинское образование, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом в сельской местности в течение пяти лет", — отметила Ольга Забралова.