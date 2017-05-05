В Подмосковье 6 мая пройдет форум "Наследники Победы"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Региональный молодежный форум "Наследники Победы" состоится в Наро-Фоминском муниципалитете в субботу, 6 мая. Мероприятие пройдет на полигоне Алабино. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

По предварительной информации, на мероприятие придут около двух тысяч человек. В этом году впервые в форуме будут участвовать несовершеннолетние. Для юных участников организуют спец-трассу с облегченными препятствиями.

В этом году пройдут лекции о патриотизме, истории, киберспорту и Юнармии. Спикерами лекций станут жительница блокадного Ленинграда Вера Бельчич, участница подпольной антифашистской организации в годы Великой Отечественной войны и участница VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве Зоя Смирнова и ветеран группы антитеррора "Альфа" и майор запаса Игорь Шевчук. На форум также приедут руководитель Московского областного отделения РВИО Константин Михайлов, координатор проектов ЭКА "Зеленое движение России" Эльвира Зинатуллина и ведущий утренних новостей на Первом канале Сергей Тугушев.