Воробьев попал в пятерку глав регионов России по упоминаемости в СМИ

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попал в пятерку глав российских субъектов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Первое место в списке занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке расположился руководитель Чечни Рамазан Кадыров, на третьей — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, за ним — руководитель Крыма Сергей Аксенов. Пятое место занял глава Московской области Андрей Воробьев.

Рейтинг составила компания "Медиалогия". Для построения списка учитывались упоминаемость глав регионов в СМИ: информационные агентства, телевидение, радио, газеты, журналы и Интернет-СМИ. Всего было использовано более 37 тысяч источников.