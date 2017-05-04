Более двух тысяч ветеранов ВОВ получили квартиры в Подмосковье с 2009 года

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более двух тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их вдовы и ветераны, которые имеют знак "Житель блокадного Ленинграда", получили новые квартиры в Подмосковье с 2009 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Стройкомплекса Московской области Сергея Пахомова.

Три вдовы ветеранов ВОВ получат новое жилье в Коломне, а также в Лотошинском и Раменском муниципалитетах в 2017 году.

"Несмотря на то, что на данный момент все состоявшие на учете участники и инвалиды ВОВ новым жильем обеспечены, эта задача для правительства Московской области остается актуальной. Поскольку постановка граждан данной категории на учет нуждающихся в жилых помещениях не ограничена по времени, и признание их малоимущими не требуется", — прокомментировал Сергей Пахомов.

В 2016 году в Подмосковье новым жильем обзавелись 13 ветеранов и вдов из Химок, Балашихи и Фрязино, а также из Щелковского, Люберецкого, Дмитровского, Луховицкого, Талдомского, Лотошинского, Ступинского и Можайского муниципалитетов.