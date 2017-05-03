Подмосковная студентка заняла первое место на конкурсе проектных работ

Учащиеся и учитель на уроке. Архивное фото

Учащиеся и учитель на уроке. Архивное фото

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Студентка коломенского государственного социально-гуманитарного университета Елена Сивцова стала победителем на Всероссийском конкурсе проектных и творческих работ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья.

Победительница Всероссийского конкурса подготовила серию графических плакатов на тему искусства.

Как заявили представителя регионального Министерства образования, конкурс развивает уважение к истории своей страны и ее культурному наследию.