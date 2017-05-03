Более 40 боеприпасов времен ВОВ ликвидировали в Московской области

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 40 снарядов времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Московской области с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда регионального правительства Дмитрия Пестова.

"Одна из последних находок – артиллерийский снаряд времен ВОВ калибром 127 миллиметров. Боеприпас нашли недалеко от городского поселения Менделеево Солнечногорского района в апреле 2017 года. А недалеко от деревни Пересветово Дмитровского района была найдена авиационная бомба ФАБ-50", – прокомменитровал Дмитрий Пестов.

Как отметил Дмитрий Пестов, инженерные боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины, авиабомбы и патроны чаще всего обнаруживают при дачных, дорожных и строительных работах.

"Чаще всего специалисты выезжают в Дмитровский, Волоколамский, Наро-Фоминский, Лотошинский, Можайский, Солнечногорский и Клинский районы, а также в Рузский городской округ", — отметил Дмитрий Пестов.