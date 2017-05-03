Роспотребнадзор зарегистрировал около 900 нарушений у предпринимателей

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники подмосковного Роспотребнадзора выявили около 900 нарушений у индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Инспекторы Московской области проверили 263 предпринимателей и юридических лиц. В результате проверок они зафиксировали 202 нарушений и выдали соответствующие предписания.

Как отметили представители подмосковного Роспотребнадзора, в результате рейдов инспекторы выдали 244 предписания. После проверок с выявленными правонарушениями они наложили 422 административных наказания.