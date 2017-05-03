Госадмтехнадзор проверит стелы в Подмосковье

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проведут специальную операцию "Стела", чтобы определить в каком состоянии находятся монументальные конструкции. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя надзорного ведомства Подмосковья Татьяны Витушевой.

"Стелы – это лица наших городов. Поэтому принято решение провести специальную операцию, в результате которой инспекторы проверят состояние и содержание монументов во всех районах Московской области", — рассказала Татьяна Витушева.

По словам главного подмосковного инспектора Подмосковья, в рамках операции специалисты также проверят состояние прилегающих территорий.