МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Крупнейший ремонт автодорог начался в Московской области. Впервые подмосковные жители участвовали в составлении списка с наиболее проблемными участками. Об этом сообщил телеканал "360".

Голосование на портале "Добродел" стартовал в апреле. Местные жители отправили тысячи предложений на сайт. По итогам народного голосования в предварительный список попало 190 дорожных участков.

"На данный момент проголосовало порядка 6, 5 тысяч жителей, через портал "Добродел". Продлится голосование до 31 мая, после чего будут подведены итоги и дорожники приступят к ремонту участков, набравших наибольшее количество голосов", — рассказала представитель пресс-службы "Мосавтодор" Ксения Клюкина.

Заместитель гендиректора компании-подрядчика Владимир Ефремов рассказал, что дороги ремонтируют с помощью новых немецких асфальтоукладчиков. Эта техника при бесперебойной доставке материала может за час стелить до 13 тысяч квадратных метров.

"Дорога монолитная, нет ни поперечных, ни продольных швов. Выполняется во всю ширину, что создает качественное, ровное и долговечное покрытие", — отметил Владимир Ефремов.