Военный мемориал "Рубеж обороны Москвы" отреставрировали в Наро-Фоминске

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Памятник "Рубеж обороны Москвы" возродили в Наро-Фоминске. Военный мемориал находится у стен Гвардейской Кантемировской дивизии. Об этом сообщил телеканал "360".

В торжественном мероприятии приняли участие юниоры по тайскому боксу и активисты. Они высадили около памятника аллею из 18 берез в честь местных жителей, удостоенных звания Герой СССР.

Несколько раз местные жители пытались отремонтировать военный мемориал, но начинания были безуспешны. Теперь активисты поддержали инициативу. Они договорились с представителями подмосковной Федерации тайского бокса. Первые отреставрировали "Рубеж обороны", а последние будут ухаживать за мемориалом.