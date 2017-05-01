Губернатор Московской области поздравил подписчиков в Instagram c Первомаем

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Андрей Воробьев, губернатор Московской области, 1 мая поздравил своих подписчиков в Instagram c Праздником Весны и Труда, сообщил телеканал "360".

"С праздником всех, кто своим талантом и трудом каждый день вносит вклад в развитие нашего Подмосковья и всей страны! Здоровья, удачи, благополучия и побольше солнечных дней!" — пожелал губернатор.

Накануне в четверг губернатор объявил благодарность лучшим работникам подмосковных предприятий. Церемония прошла в здании областного правительства.