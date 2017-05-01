Пражское наступление воссоздали на подмосковной "Боевой поляне"

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В мероприятии приняли участие более 500 реконструкторов.

Реконструкция одного из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны – Пражской наступательной операции – прошла на "Боевой поляне" рядом с подмосковным городом Ступино. Об этом сообщил телеканал "360".

Более 500 реконструкторов попытались до мельчайших деталей воссоздать все, начиная от одежды и заканчивая боевыми машинами. Впервые в России в реконструкции участвовал "Мессершмитт".

Большинство участников реконструкции принесли личную амуницию: семейную реликвию или антикварную находку. Несмотря на то, что бой был ненастоящим, он был очень правдоподобным и оставил приятное впечатление у зрителей.

Пражское наступление — это последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была окончательно уничтожена немецкая группа армий "Центр". Чехословакия и ее столица Прага была освобождена от фашистских воск.