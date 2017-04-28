Воробьев занял второе место в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев расположился на втором месте в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".

Первое место в медиарейтинге получил мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место досталось губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Третье место занял глава Свердловской области Евгений Куйвашев. На четвертом месте расположился руководитель Татарстана Рустам Минниханов, на пятом — глава ХМАО Наталья Комарова.

Список подготовила компания "Медиалогия" на основе более 37 тысяч источников: информационных агентств, телевидения, газет, радио, журналов и Интернет-СМИ.