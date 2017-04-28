Замглавы Минстроя посоветовал перейти к строительству малоэтажного жилья

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заместитель руководителя Минстроя России Никита Стасишин посоветовал подмосковным застройщикам строить малоэтажное жилье в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"Хотелось пожелать уйти от этажности, перейти к "малоэтажке" хотя бы там, где больше от МКАДа, чем 30 километров", — прокомментировал Никита Стасишин.

В прошлом году квартиры в столице подешевели и приблизились по ценам к подмосковному жилью. Это обстоятельство должно дать пищу для размышления региональным застройщикам.