В Подмосковье благоустроят около 1430 домов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе дополнительно благоустроят около 1 430 дворов в 2017 году. Эта цифра на 10% выше запланированной. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас в Московской области около 13 тысяч дворов, 12 800, и каждый год мы ремонтируем 10%, получается 1300 где-то. Но в этом году выделили дополнительные деньги для тех активных граждан, кто проголосует, кто выступит с инициативой. И в этом году мы дополнительные 130 дворов оснастим всем необходимым — и парковки, и детский городок, и оборудованное место под контейнер", — рассказал Андрей Воробьев.

Программа по комплексному благоустройству дворов стартовала в Московской области в 2015 году. За это время привели в порядок 3 194 региональных дворов.