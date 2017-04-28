В Подмосковье ежегодно вводят в оборот около 50 тысяч га сельхозземель

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе вводится в эксплуатацию около 50 тысяч гектаров сельхозземель каждый год. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам губернатора Подмосковья, осталось ввести в оборот еще 100−150 тысяч гектаров, и больше необрабатываемой земли в регионе не будет.

"Я надеюсь, что в ближайшие 2017 и 2018 годы мы сдадим порядка 80 гектаров теплиц и будем лидировать в ЦФО, у нас есть проекты, которые мы поддерживаем — это огурцы, помидоры, сейчас инвесторы переходят на перец, выращивание клубники", — прокомментировал Андрей Воробьев.