Воробьев попросил местных жителей принять участие в акции "Лес Победы"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев призвал местных жителей принять участие в экологической акции "Лес Победы" 29 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мне хотелось бы еще раз всех пригласить на акцию "Лес победы", которая пройдет в 11 часов в эту субботу и тех, кто может выйти во дворы, и тех, кто может выехать в лесные угодья. Считаю эту акцию важной и объединяющей, мы находимся на пороге великого праздника, День Победы в нашей стране всегда, во все годы отмечают особо", — рассказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья также поздравил с наступающим праздником всех ветеранов Великой Отечественной войны. Андрей Воробьев отметил, что, к сожалению, с каждым годом участников тех страшных событий становится все меньше.

"Хочу всех поздравить с этим большим, грандиозным праздником, пожелать всем добра, мира и внимания", — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области напомнил, что координаты 978 мест экологической акции можно найти на официальном сайте подмосковного Комлесхоза и сайте посадисвоедерево.рф.